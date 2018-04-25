Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru O.M.Ç, araca bindiği sırada silahının ateş alması sonucu yaralandı.
Olay, D- 100 yolu Kartepe ilçesi Köseköy Işıklar mevkisinde meydana geldi. Cengiz Topel Havalimanı'na göreve gittiği öğrenilen Özel Harekat polislerinden O.M.Ç'nin silahı, araca bindiği sırada ateş aldı.
Sağ ayağından yaralanan polise, olay yerine gelen sağlık ekibi müdahalede bulundu.
Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru O.M.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.