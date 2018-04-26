Damla Peker ANKARA
Bir yıldır iki ülkeden olumlu bir adım gelmezken Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş çağrıda bulundu: “Yazışmalar sürüyor. Ruslar bizim diyor, Polonyalılar da aynı şekilde talep ediyor. Ruslar ile Polonyalılar anlaşmalı. Biz de nereye gönderilmesi gerekiyorsa oraya göndeririz. Adamcağız biran önce defnedilmeli” dedi.
'Adamcağızı alıp defnedin'
26.04.2018 - 06:22 | Son Güncelleme: 26.04.2018 - 06:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ardahan’da bir inşaat alanında üniformasıyla gömülmüş halde bulunan Polonya asıllı Rus Yarbay Karl Karloviç Rjepetski, Tirkiye ile Rusya ve Polonya arasında krize yol açtı.
Damla Peker ANKARA
Etiketler : Ardahan,
557649 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/557649.aspx
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