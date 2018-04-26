Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Bir yıldır iki ülkeden olumlu bir adım gelmezken Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş çağrıda bulundu: “Yazışmalar sürüyor. Ruslar bizim diyor, Polonyalılar da aynı şekilde talep ediyor. Ruslar ile Polonyalılar anlaşmalı. Biz de nereye gönderilmesi gerekiyorsa oraya göndeririz. Adamcağız biran önce defnedilmeli” dedi.