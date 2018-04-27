Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Ümraniye Şerifali Mahallesi, Hatboyu Bulvarı'nda saat 22.40 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Dudullu istikametine ilerleyen 34 HU 61 plakalı otomobilin sürücüsü Erhan Uçar'ın hakimiyetini kaybettiği otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle orta refüje çaptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle demir korkulukları aşıp yolunun ortasındaki yaklaşık 30 metre yükseklikteki boşlukta asılı kaldı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BİR YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Otomobilin içerisinden vatandaşların yardımıyla çıkan sürücü Erhan Uçar kazayı yara almadan atlatırken yan koltuktaki Taşkın Demir hafif sıyrıklarla atlattı. Demir, tedbir amaçlı ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kaza yerine gelen polis ekipleri, cep telefonlarıyla video çekmeye çalışan kişiler nedeniyle zor anlar yaşadı. Kaza nedeniyle düşmesi nedeniyle Dudulu istikameti kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Otomobilin asılı kaldığı yerden kaldırılması yaklaşık bir saat sürdü. Otomobilin kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Otomobilin sürücüsü Erhan Uçar kaza ilgili ifadesi alınması için Çakmak Polis Merkez Amirliği'ne götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.