Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının güneydoğu kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, güneydoğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 27

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 28

İzmir: Parçalı yer yer çok bulutlu 29

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı 29

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 26

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 20

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 20

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28