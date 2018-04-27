Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sultanahmet'te otelde yangın çıktı! Son dakika gelen bilgilere gören Sultanahmet'te bir otelde yangın çıktı. Mahsur kalanların olduğu bilgisi geliyor. İşte detaylar... Alınan bilgiye göre, Sultanahmet Alemdar Mahallesi Ticarethane Sokak'taki bir otelin sauna bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın saat 11.45 sıralarında çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle mahsur kalanlar olduğu belirtildi. Dumandan etkilenen 4 kişi kurtarıldı. Yaralı 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.