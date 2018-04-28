Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Halime Gürbüz ANTALYA

Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Çocuk Festivali’nde seminer veren Prof. Dr. Acar Baltaş, ebeyvenlere önemli uyarılarda bulundu. İşte o tespitler...

Başarı ile zehirlediğimiz çocuklar egosunu korumak için yalan söylemeye zorlanıyor. O yüzden iş hayatında insanlar, başarısızlık karşısında hep hileye başvuruyor ve bu ortaya çıktığında utanmıyorlar.

Hayatta mutlu ve başarılı olmak için okul başarısı tek başına yetmez. İşe yatkınlık, zora katlanma, iyi geçinme, bağ kurabilme, sormak ve dinlemek, karşı tarafa değer vermek, sabırlı olmak, şefkat, güçlükleri aşabilme gibi özelliklere sahip olmak lazım.

Küçük oğlum kendi havasındadır. Bir gün eve saçlarını civciv sarısına boyatmış şekilde geldi. Hiçbir tepki vermedik. Bir süre sonra vazgeçti. Ergenlikteki savrulmalar geçicidir.

Konfordan başarı çıkmaz. “Benim yaşadığım zorlukları, çocuklar yaşamasın” diye onların hayatını kolaylaştırmak doğru değil. Acı, üzüntü, kaybetmek yoksa başarı olmaz. Çocuklar, 12-13 yaşından sonra yaz aylarında bir işte çalışmaya başlamalıdır.