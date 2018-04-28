Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 15.30 sıralarında 50. Sokak Tahtakale Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bir şahıs, Mehmet ve Zeynep Kaya çiftiyle önce tartıştı ardından da belinden çıkardığı silahla kurşun yağdırdı. Başlarına kurşun isabet eden Kaya çifti yere yığıldı. Olayın ardından saldırgan hızla olay yerinden kaçarken, vatandaşlar 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan karı koca Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen önce Zeynep Kaya’nın ardından da Mehmet Kaya’nın hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, kaçan şahsın arama çalışmalarının da devam ettiği bildirildi.