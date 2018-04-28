Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Yüreğir ilçesindeki Koza Mahallesi'nde bulunan DSİ'ye ait sulama kanalında serinlemek için yüzünü yıkamak isteyen Suriye uyruklu Enes Bekkur (15), kanala düştü.Sudaki çocuğun çırpınışlarını gören vatandaşlar kanala atlayarak çocuğu sudan çıkarttı. Çocuğun çok su yuttuğu için bilincinin kapalı olduğu görüldü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen CANKUR ekipleri 20 dakikadır yaşam mücadelesi veren çocuğa kalp masajı ve suni teneffüs yaparak hayata döndürmeye çalıştı.Enes Bekkur’un yakını olduğunu belirten vatandaş, sulama kanallarında her yıl çocukların hayatını kaybettiğini belirterek, önlem alınmasını istedi.Enes Bekkur’un sulama kanalına düştüğünü, boğulma tehlikesi geçirdiğini gören annesi ve yakınları sinir krizi geçirerek baygınlık geçirdi. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun durumunun kritik olduğu öğrenildi.