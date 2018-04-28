Alınan bilgiye göre, Gaziantep-Adana Otoyolu'nun Narlı çıkışı yakınlarında, sağanak dolayısıyla kayganlaşan yolda 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Kaza dolayısıyla Adana istikametine yol tek yönlü olarak trafiğe kapandı.
Kahramanmaraş'ta zincirleme kaza: 1 ölü 12 yaralı
28.04.2018 - 18:57 | Son Güncelleme: 28.04.2018 - 18:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.
Etiketler : kahramanmaraş,yaşam haberleri,zincirleme kaza,
558017 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/558017.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER