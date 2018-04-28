Alınan bilgiye göre, Gaziantep-Adana Otoyolu'nun Narlı çıkışı  yakınlarında, sağanak dolayısıyla kayganlaşan yolda 11 aracın karıştığı  zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.  Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Kaza dolayısıyla Adana istikametine yol tek yönlü olarak trafiğe  kapandı.