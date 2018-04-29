Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da havanın sıcak olmasını fırsat bilen vatandaşlar Taksim’e akın etti. Vatandaşların yoğunluğu nedeniyle İstiklal Caddesi’nde adım atacak yer kalmadı. Taksim Meydanı’nda ise vatandaşlar gezerek hem havanın hem de tatilin keyfini çıkarttı. Bugün oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisini izlemek isteyen çok sayıda vatandaşın da formalarıyla Taksim'e geldiği görüldü. İstiklal Caddesi’ndeki kalabalık nedeniyle nostaljik tramvay ve ambulans ilerlemekte güçlük çekti.