Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Bestler Dereler bölgesinde konuşlandırılan Kuyu Tepe Üs bölgesine PKK’lı teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 1 asker şehit oldu. Askerlerin anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Şehit olan asker bölgeden helikopterle alınarak Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.