Edinilen bilgiye göre, Bestler Dereler bölgesinde konuşlandırılan Kuyu Tepe Üs bölgesine PKK’lı teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 1 asker şehit oldu. Askerlerin anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Şehit olan asker bölgeden helikopterle alınarak Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.
Şırnak’ta hain saldırı: 1 şehidimiz var
29.04.2018 - 18:17 | Son Güncelleme: 29.04.2018 - 18:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şırnak’ta Kuyu Tepe üs bölgesine PKK’lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda 1 asker şehit oldu.
Etiketler : şırnak,şehit,
558127 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/558127.aspx
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