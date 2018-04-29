Fatih'te bir otelde iki gün  önce çıkan yangına müdahale sırasında yaralanan Fatih itfaiye grubunda görevli 42  yaşındaki Taner Çebi, yaşam mücadelesini kaybetti. Fatih'te 27 Nisan Cuma günü bir otelin sauna kısmında çıkan yangını  söndürmeye giden Fatih itfaiye grubunda görevli Taner Çebi, yangını söndürmek ve  yaralıları tahliye etmek için canını ortaya koydu.   Yangında yaralanan Çebi, kaldırıldığı hastanede iki gün süren yaşam  mücadelesini yitirdi. Taner Çebi için yarın İstanbul İtfaiye Daire Başkanlığı'nda tören  yapılacak. Çebi'nin cenazesi, Fatih Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak  cenaze namazının ardından Edirnekapı İtfaiye Şehitliği'ne defnedilecek.Şehit itfaiye eri Çebi, evli ve biri 5, diğeri 1,5 yaşında 2 çocuk  babasıydı.

  AA'YA RÖPORTAJ VERMİŞTİ

Anadolu Ajansı ekibi, ilerleyen günlerde yayımlamayı planladığı "Zorlu  Meslekler" başlıklı haber paketi kapsamında, 15 yıldır itfaiyecilik görevini  sürdüren Taner Çebi ile de görüşmüştü. Röportajda, itfaiyecilik mesleğinin zorluklarına değinen Çebi, mesleğe  nasıl başladığını şu sözlerle anlatmıştı:  "İtfaiye ekiplerinin yangınlara nasıl müdahale ettiğine birkaç kez  tanıklık ettim. O anda merak saldım ve itfaiyeci olmak için hemen başvurdum.  Başvurum kabul edildi. 15 yıldan bu yana bu meslekteyim. İtfaiyecilik kutsal bir  meslek. İnsanların en zor anlarında onların yanındasınız. İnsanlar olay sırasında  kaçarken, siz tam tersine olayların içine giriyorsunuz. Heyecanlı bir meslek."

  İLK ZAMANLARI AİLEME SÖYLEMEDİM

Çebi, itfaiyecilik mesleğine spor eğitmeni olarak başladığını daha  sonra her olayda görev aldığını belirterek, kendisinin hayatından endişe  ettikleri için ailesinden bu durumu sakladığını şu sözlerle dile getirmişti: "Ailem, burada ilk etapta sadece eğitmen olduğumu ve olaylara gidip  müdahale etmediğimi düşünüyordu. Çünkü işimin zor ve en önemlisi tehlikeli  olduğunu biliyorlar. Bu nedenle, göreve başladığım ilk zamanlar olaylara gidip  müdahalede bulunduğumu aileme söylemedim. Çocuklarımı öpüp, onlara sarılmadan  evden çıkmadım. Göreve her zaman eşimle vedalaşıp öyle çıkıyorum."

   Taner Çebi, AA muhabirine, mesleği sırasında en çok etkilendiği  olayları ve o an yaşadığı duyguları dile getirmişti.      Taner Çebi, 23 Ekim 2011'de Van depremi, 13 Mayıs 2014'te Soma maden  kazası, 18 Mayıs 2014'te Bosna-Hersek'te meydana gelen sel felaketi, 25 Nisan  2015'te Nepal depremi gibi büyük olaylar ve doğal afetlerde yardım çalışmalarına  katılmıştı.

  