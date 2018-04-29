Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesi Beyazevler Mahallesi Düğünler Caddesi’nde, Galatasaray-Beşiktaş maçının ardından iki takımın taraftarları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ve bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüşmesi sonucu 2’si ağır 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.