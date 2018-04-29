Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesi Beyazevler Mahallesi Düğünler Caddesi’nde, Galatasaray-Beşiktaş maçının ardından iki takımın taraftarları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ve bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüşmesi sonucu 2’si ağır 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Adana’da derbi sonrası kavga çıktı: 3 yaralı
29.04.2018 - 22:12 | Son Güncelleme: 29.04.2018 - 22:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana’da Galatasaray-Beşiktaş maçının ardından taraftarlar arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 2’si ağır 3 kişi yaralandı.
Etiketler : adana,galatasaray,beşiktaş,kavga,
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