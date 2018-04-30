Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Hayatımızın anlamı, geleceğimiz çocuklar... Onları büyütürken bir kaşık daha yesin diye peşlerinde koşturduğumuz kadar ruhuna, beynine bir şeyler katmak için de çalışmalıyız. Hem de bu çabaya ne kadar erken başlarsak o kadar iyi. Çünkü çocukların beyin gelişimi 18 yaşına, becerileri çok daha ileri yaşlara kadar devam ediyor ama asıl gelişim anne karnında başlıyor ve çevresel faktörler, aile ilgisi, oyunlar, besinler ve hatta uykuyla şekilleniyor. Fakat anne ve babalar çocuğun beslenmesi ve uykusu için gösterdiği çabayı, beyin ve ruh gelişimi için göstermiyor. Çocuklara program yaparken, ‘şunu, şu saatte yiyecek’, ‘bu saatte uyuyacak’ gibi kesin kararlar verirken, ‘şu saatte şu oyuncaklarla oynayacak’ veya ‘şu saatte parka çıkacak’ gibi bir kural yok. Hâlbuki çocuğun gelişiminde beslenme ve uyku kadar paya sahip oyuncak ve çevresel faktörler...

Bu eksiğe dikkat çekmek için bir oyuncak şirketi araştırma yaptırmış. Buna göre çocuklar günde ortalama 2 saat 10 dakika oyuncakla oynuyor. Sürpriz paket oyuncakları çocukların daha çok sevdiği de yine araştırmayla ortaya çıkan bir sonuç. Hem de çok önemli bir sonuç. Çünkü çocuk-oyun ilişkisi çok önemli. Tak-birleştir oyuncaklar hem çocuğun zekâ gelişiminde rol oynuyor, hem televizyondan uzaklaşmasını sağlıyor hem de aileyle ortak vakit geçirmek için çok güzel bir fırsat sağlıyor. Araştırmayı yaptıran Giochi Preziosi Pazarlama Müdürü Nihan Tezel diyor ki: Çocuklarıyla oyun oynayan bilinçli annelerin sayısının gün geçtikçe arttığını gördük araştırma sayesinde... Çünkü çocukların sosyalleşme ve bir şeyler geliştirmeye yatkınlığında oyuncakların, özellikle ‘demonte’ oyuncakların etkisi çok büyük...

¥ Günde 2 saat 10 dakika oyuncakla oynuyorlar.

¥ Onlara ortalama ayda 1 oyuncak satın alınıyor.

¥ Alırken tercih oyuncak mağazası ve indirim marketi.

¥ En çok doğum günü ve karne günü oyuncak alınıyor.

¥ Oyuncak alışverişinin yüzde 90’ını aileleri yapıyor.

¥ Aileler kız ve erkek çocuklara aynı miktarda oyuncak alıyor.

¥ Sürpriz oyuncakları çocuklar çok seviyor.