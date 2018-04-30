Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aile bütçesi yönetmekle, şirket yönetmek aslında o kadar benziyor ki birbirine... Gelir-gider dengesi, ihtiyaçlar, tasarruf ve sosyal etkinlikler. Hem şirkete uyarlayabilirsiniz bu dengeyi; hem aileye. Eşler nasıl her şeyi ortak yapıyor, yapabiliyorsa, bütçeleri de ortak olmalı bana göre. ING Bank, dünyanın birçok ülkesinde bütçe dengesiyle ilgili bir araştırma yaptırmış. Araştırmanın Türkiye ayağında, çiftlerin kazançlarını birlikte yönetmeyi ve birlikte birikim yapmayı tercih ettiği sonucu ortaya çıkmış. Araştırmaya göre, Amerikalı çiftlerin yüzde 65’i, Avusturyalı çiftlerin yüzde 61’i, Avrupalı çiftlerin ise yüzde 53’ü kazançlarını birlikte yönetip birikim yapıyor. Türkiye’de ise bu oran yüzde 59’da. Yani ülkemizde her 5 çiftten 3’ü kazanç ve harcamalarını birlikte yönetiyor. Bu, ilişkileri de çok olumlu yönde etkiliyor.

Araştırma sonuçları, birikim yapmanın getirdiği konfor hissinin, ilişkilerin genel mutluluğunu da etkilediğini ortaya koyuyor. İlişkisinde mutlu olduğunu söyleyen çiftlerin yüzde 55’i kazançlarını ortak yönetiyor. Çiftlerin yüzde 72’si ise ortak birikim yapmanın partnerlerine daha yakın hissetmelerini sağladığını ifade ediyor.