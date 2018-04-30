Onlar da kırılıyor, dökülüyor, cansızlaşıyor. Yenilenme mevsimi baharda saçları da evde kolayca yapılacak bir maskeyle canlandırmak müthiş olabilir... İşte tarifi:
Bir yemek kaşığı Hindistan cevizini önce rendeliyor, sonra eziyoruz. Ardından 1 yemek kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yumurta, 1 yemek kaşığı tarçın ve 1 yemek kaşığı zencefili karıştırıyoruz. Sonra ufak bir cezvede hafifçe ısıtıyoruz ve saç diplerimize masaj yaparak uyguluyoruz. Daha sonra 30 dakika bekletip ılık su ve şampuanla yıkıyoruz. Haftada bir defa uyguladığımızda yumuşacık, beslenmiş ve sağlıklı saçlara sahip oluyoruz.
Saçlara evde bakım maskesi
30.04.2018 - 02:56 | Son Güncelleme: 30.04.2018 - 02:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Saçlarımızı çok seviyoruz ama ona düzleştiricilerle, fönlerle neler çektiriyoruz neler!..
Onlar da kırılıyor, dökülüyor, cansızlaşıyor. Yenilenme mevsimi baharda saçları da evde kolayca yapılacak bir maskeyle canlandırmak müthiş olabilir... İşte tarifi:
Etiketler : saç bakımı,
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