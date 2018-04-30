Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Onlar da kırılıyor, dökülüyor, cansızlaşıyor. Yenilenme mevsimi baharda saçları da evde kolayca yapılacak bir maskeyle canlandırmak müthiş olabilir... İşte tarifi:

Bir yemek kaşığı Hindistan cevizini önce rendeliyor, sonra eziyoruz. Ardından 1 yemek kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yumurta, 1 yemek kaşığı tarçın ve 1 yemek kaşığı zencefili karıştırıyoruz. Sonra ufak bir cezvede hafifçe ısıtıyoruz ve saç diplerimize masaj yaparak uyguluyoruz. Daha sonra 30 dakika bekletip ılık su ve şampuanla yıkıyoruz. Haftada bir defa uyguladığımızda yumuşacık, beslenmiş ve sağlıklı saçlara sahip oluyoruz.