Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Daha önce kaldırdığımız yazlıkları birer ikişer çıkarttık, gardıroplarda yazlık-kışlık karmaşası oluştu. Hatta ‘hiç giyeceğim yok’ serzenişleri de başladı birçok kişide. Peki geçen sene kaldırdıklarımızdan hatırlamadıklarımız yok mu? Onların içinde indirimden aldığımız, etiketi bile koparılmayan bir pantolon, ‘seneye giyerim’ diye aldığımız bir gömlek, tişört, elbise mutlaka çıkacaktır. Onları bulmadan alışverişe çıkmamalı.

Daha eski olanlar, çoktan unuttuklarımız? Peki sizin yüzüne bile bakmadığınız giysilerle bayram yapacak ihtiyaç sahiplerini hiç düşündünüz mü? Cevabınız ‘evet’ ise, gelin dolaplarda hem kendimiz hem onlar için bir bahar temizliği yapalım.

l Öncelikle dolaplarda yazlık-kışlık ne varsa ortaya dökelim.

l Sonra yazlıkları bir tarafa, kışlıkları diğer tarafa ayıralım.

l Kışlıkları kaldırırken düşünelim; seneye bunu giyer miyim?!

l Yazlıklara da aynı muamele...

l Onları giymek içinizden gelmiyorsa, ‘lazım olur mu ki’ diye düşünmeden ‘paylaşılacaklar’ bölümüne ayıralım.

l Sonra belediye, vakıflar, sosyal yardım kuruluşları gibi ihtiyaç sahiplerine ulaşan kurumları bulup bu giysileri mutlaka ulaştıralım.

l Hem dolaplar rahatlayacak, hem siz paylaşma duygusunu yaşayacak, belki de yüzlerce liralık alışverişten kurtulacaksınız.