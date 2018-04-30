Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Acaba biz de etrafta gördüğümüz ve topuklularla düşecek gibi yürüyenlerden miyiz; yoksa 13 punto ayakkabının tepesinde bile yalın ayakmış gibi rahat olanlardan mı? Topukluyla rahatsızsanız, gelin.



Önce topuk sonra parmak ucu

Öncelikle bütün ayak hızlı bir şekilde yere temas etmelidir. Yüksek topuklu giyerken ilk önce topuğunuzu, sonra parmak uçlarınızı yere temas ettirirseniz adımlarınız daha doğal görünür.



Çok acele etmeyin

Topuklu ayakkabıyla hızlı yürümeye çalışarak hem garip görünürsünüz hem de bu yürüyüş tehlikeli bir durumla sonuçlanabilir. Adımlar ne kadar küçükse denge o kadar iyidir.



Geriye doğru yüklenin

Duruşunuzun daha dik ve zarif olması için topuklu ayakkabıyla yürürken hafifçe geriye yaslanın, göğsünüzü öne itin.



Ayak ucunuza bakmayın

Kalemle düzgün bir çizgi çizmek istiyorsanız kaleminize değil, bitiş noktasına bakmalısınız. Aynı şekilde topuklu ile yürürken, ayaklarınız yerine karşıya bakın.



Ayakkabı tam otursun

Ayakkabılarınız ayaklarınıza tam olarak oturmuyorsa doğru düzgün yürümek neredeyse imkânsız hâle gelir. Topuklularınız fazla büyükse daha iyi oturması için silikon ayak petlerinden kullanabilirsiniz.

Adımları küçültün

Topuklu ayakkabı giydiğinizde aynı mesafeyi normalden daha fazla adımla gitmeniz gerekiyor. Bu adımların zarafeti adına yapmanız gereken vücudunuzun üst kısmını hafifçe hareket ettirmek. Korkuyor gibi yürümemek

gerek bence.