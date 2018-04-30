Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DERYA BUDAK ANKARA



Siyasetçiler meydanlara çıkmanın hazırlığını yaparken ünlü kreatör Ahmet Özceyhan’dan adaylara kıyafet önerileri geldi. Güçlü mesaj vermek isteyen adayların doğru şekilde giyinmeleri gerektiğini belirten Özceyhan, “Aşırı lüks görüntüye kaçmadan halkın sevebileceği bir imaj çizilmeli” dedi. Modayı takip etmenin artı puan kazandıracağını belirten Özceyhan, “Son zamanlarda buz mavisi, mavinin her tonu, su yeşili ve yeşilin tonları çok moda. Kravat kullanılacaksa renkli kullanılması erkeği güçlü bir görünüme kavuşturur” tavsiyelerinde bulundu.



SİYAH YERİNE AÇIK RENKLER

Özceyhan, adayların miting alanlarında hitap ederken, gömlek kollarının ceketin içinden 1 cm görünmesi gerektiğini belirterek, “Günlük kıyafetlerde açık renkler seçilmelidir. Akşam ise siyah yerine gri ve grinin tonları daha idealdir. Siyah sadece galalar için düşünülebilir” dedi. Son günlerde yeleklerin çok tercih edilen bir parça olduğunu vurgulayan Özceyhan, “Yelek bizde maskülen duruşu ve güçlü bir imajı simgeler. Özellikle 5 düğmeli 4 cepli yelekler çok şık. Yelek, adayın lider görüntüsünü destekleyen bir duruş sergilenmesine katkı sunar. Köstekli saatlerle kullanıldığında çok güçlü ve karizmatik bir imaj görüntüsü yakalanır. Erkek liderler ceketini açtıklarında rahatlık, şıklık ve güçlülük imajını yeleklerden alıyor” şeklinde konuştu.

Modayı takip etmenin artı puan kazandıracağını belirten Özceyhan, “Pamuklu gömlekler tercih edilmeli, sentetik kumaşlar yaz aylarında aşırı terlemeye sebep olduğu için hoş olmayan görüntülere yol açabilir. Kar beyazı gömlekler yerine kemik rengi düşünülebilir. Mavi, gri tonlar ise akşam için ideal renklerdir. Pantolonlar da kısa olmamalı, paçalarının arkası önden 1.5 cm uzun olmalıdır. Dar ve kısa pantolonlar lider görüntüsüne yakışmaz” şeklinde konuştu. Kadın adaylara da tavsiyelerde bulunan Özceyhan, maskülen tarzın kadın lidere ciddi bir görünüm verdiğini, renkli ve şık bir fularla zarif bir profil çizeceğini kaydetti.