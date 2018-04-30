İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları dolayısıyla kent genelinde olumsuzluk yaşanmaması için bazı güvenlik ve trafik  tedbirleri alındı. AA muhabirinin emniyet kaynaklarından aldığı bilgiye göre, 1 Mayıs  Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarında 26 bin 174 emniyet görevlisi görev yapacak.

Sendika üyelerinin ve katılımcıların ilk toplama noktalarında,  katılımcıların yoğun olarak kullanacağı metro, metrobüs ve Marmaray gibi ulaşım  araçları ile halkın yoğun olarak kullandığı güzergahlarda güvenlik ve trafik  tedbirleri alınacak.

Maltepe Miting Alanı çevresinde dedektörlü polisler ile özel eğitimli  köpeklerin yanı sıra polis helikopterleri ve TOMA'lar da güvenlik tedbiri  kapsamında destek verecek.

Bu kapsamda yarın 04.00'ten etkinlik bitimine kadar trafiğe  kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Buna göre, Tarlabaşı Bulvarı, Mete Caddesi, Gümüşsuyu Caddesi,  Sıraselviler Caddesi, Halaskargazi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi trafiğe  kapatılacak.

Unkapanı Köprüsü'nden ve Perşembe Pazarı'ndan gelen akım Kasımpaşa ve  Karaköy istikametine, Kasımpaşa'dan gelen akım Tuz ambarı ışıklardan Hasköy ve  Karaköy istikametine, Dolapdere'den gelen akım Divan Kavşağı'ndan tünel üzerinden  Şişli istikametine veya stat üzerinden Beşiktaş istikametine, Dolmabahçe Gazhane  Caddesi'nden gelen akım Gümüşsuyu'na verilmeden Beşiktaş ve Karaköy istikametine,  Şişhane'den gelen akım Kasımpaşa ve Unkapanı Köprü istikametine, Şişli'den gelen  akım Yedikuyular Caddesi'ne ve Taksim Tünel üzerinden Beşiktaş istikametine,  Defterdar Yokuşu'ndan Taksim'e çıkan yol kapatılarak, (Firuzağa Meydan) akım  Akarsu Yokuşu ve Taktaki Yokuşu istikametine, Mebusan Yokuşu Caddesi çıkış  istikameti Meclis-i Mebusan Caddesi ile kesişim noktasından kapatılarak akım  Karaköy istikametine, Halaskargazi Caddesi'ne alternatif olarak akım Abide-i  Hürriyet Caddesi istikametine yönlendirilecek.

Turgut Özal Bulvarı (Maltepe sahil yolu) Büyükyalı Köprüsü ile Piri  Reis Caddesi kavşağı arasında kalan kısım ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar,  Feyzullah Caddesi (Maltepe Bağdat Caddesi ile İstasyon Caddesi arasında kalan  kısım), Maltepe İstasyon Caddesi, (Feyzullah Caddesi kavşağından Şehit Nedim  Özpolat Sokak kavşağına kadar olan kısım) Şehit Nedim Özpolat Sokak trafiğe  kapatılacak.

 Akım, Büyük Yalı Caddesi, Maltepe Bağdat Caddesi, D-100, Mimar Sinan  Caddesi istikametine yönlendirilecek.