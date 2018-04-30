Mezopotamya Mücevher Fuarı’nda sergilenen ve büyük ilgi gören altın kadın elbisesi hakkında bilgi veren kuyumcu Kamuran Kaya, 22 ayar altın kullanılarak yapılan 7 kiloluk elbisenin fuarda büyük ilgi gördüğünü söyledi.Kaya, 7 kişilik ekibin 10 gün çalışıp, el işi ve Diyarbakır kişnişi kullanarak elbiseyi hazırladığını söyledi.Kaya, 1 milyon 187 bin liralık elbiseyi, fuarı gezen Iraklı bir kuyumcunun Iraklı bir iş kadınına hediye etmek için satın aldığını, isminin gizli tutulmasını istediğini kaydetti.
7 kilo altından yapılan elbise satıldı
30.04.2018 - 22:20 | Son Güncelleme: 30.04.2018 - 22:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır’da bu yıl 2’ncisi düzenlenen Mezopotamya Mücevher Fuarı’nda, 22 ayar altından yapılan ve 1 milyon 187 bin liraya satılan 7 kilogram ağırlığındaki altın elbisenin, Iraklı bir kuyumcu tarafından bir iş kadınına hediye edilmek üzere alındığı belirtildi.
Etiketler : altın elbise,Diyarbakır,
558299 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/558299.aspx
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