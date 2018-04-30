Alınan ilk bilgilere göre, Nusaybin-Cizre karayolu üzerindeki Katran köyündeki iki katlı bir ev, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Olayda 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Olay yerine UMKE, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
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Alınan ilk bilgilere göre, Nusaybin-Cizre karayolu üzerindeki Katran köyündeki iki katlı bir ev, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Olayda 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Olay yerine UMKE, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Etiketler : Cizre,şırnak,yaşam haberleri,