Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar ilçesi Emniyet caddesi istikametinde Ahmet D.’ye ait 40 BE 321 plakalı minibüs belirlenemeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Durumu fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri köpük kullanarak yangını söndürdü. Yangın ile ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı
Ceylanpınar’da park halindeki minibüs yandı
01.05.2018 - 02:01 | Son Güncelleme: 01.05.2018 - 02:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde park halindeki minibüs alev aldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : şanlıurfa,ceylanpınar,
558307 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/558307.aspx
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