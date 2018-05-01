Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar ilçesi Emniyet caddesi istikametinde Ahmet D.’ye ait 40 BE 321 plakalı minibüs belirlenemeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Durumu fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri köpük kullanarak yangını söndürdü. Yangın ile ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı