Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1 Mayıs gergin başladı. Yasak olmasına rağmen Taksim Meydanı'na yürümek isteyen gruba Beşiktaş'ta polis müdahale etti.

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ ÜYELERİ GÖZALTINA ALINDI

Taksim'e yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi üyesi gruba polis izin vermedi. Grup yürümekte ısrar edince polis müdahalede bulundu. Gruptakiler gözaltına alındı.

GİRİŞ ÇIKIŞLAR TAMAMEN KAPALI

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle polisin İstanbul'un birçok noktasında güvenlik tedbirleri had safhada. Taksim Meydanı'nı bariyerlerle kapatan polis ekipler Meydanda ve Taksim çevresinde polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Gezi Parkı'nda çok sayıda polis aracı hazır bekletilirken, meydana giriş çıkışlar tamamen kapatıldı.