Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ta sabah saatlerinde Taksim'e yürümek isteyen HKP üyesi gruba polis müdahale etmiş, göstericiler gözaltına alınmıştı. Müdahalenin ardından tekrar bir araya gelen HKP üyeleri, ara sokaklardan çıkarak Taksim'e doğru yürüyüşe geçmeye çalıştı. Grubu saran çevik kuvvet polisi, yürüyüşe izin vermedi. Göstericiler polis tarafından gözaltına alındı. Bu sırada yaşanan arbedede bir polis memurunun kafasının yarıldığı görüldü. Grup üyeleri polis tarafından gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

Taksim'e yürümek isteyen gruba polis müdahalesi 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kutlamaları kapsamında yasak olmasına rağmen Taksim Meydanı'na yürümek isteyen gruba polis müdahale etti, çok sayıda gözaltı var.