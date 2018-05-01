Gazipaşa Selinus sahilinden, dün öğle saatlerinde kötü koku geldiğini fark edenler kıyıya geldi. İlçe sakinleri ölü bir büyükbaşın sahile vurduğunu gördü. Taşımacılık yapılan yük gemilerinden düştüğü ya da denize atıldığı tahmin edilen hayvanın boğa olduğu anlaşıldı. İlçe sakinlerinin haber vermesiyle sahile gelen Gazipaşa Belediyesi ekipleri, iş makinesiyle aldıkları boğayı belediyeye ait hayvan mezarlığına götürüp gömdü.
Antalya’da kıyıya ölü boğa vurdu
01.05.2018 - 15:18 | Son Güncelleme: 01.05.2018 - 15:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki Selinus sahiline ölü boğa vurdu. Boğa iş makinesiyle kıyıdan alındı.
Gazipaşa Selinus sahilinden, dün öğle saatlerinde kötü koku geldiğini fark edenler kıyıya geldi. İlçe sakinleri ölü bir büyükbaşın sahile vurduğunu gördü. Taşımacılık yapılan yük gemilerinden düştüğü ya da denize atıldığı tahmin edilen hayvanın boğa olduğu anlaşıldı. İlçe sakinlerinin haber vermesiyle sahile gelen Gazipaşa Belediyesi ekipleri, iş makinesiyle aldıkları boğayı belediyeye ait hayvan mezarlığına götürüp gömdü.
Etiketler : antalya,boğa,
558386 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/558386.aspx
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