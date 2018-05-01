Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden edinilen bilgilere göre; saat 16:14'te merkez üssü Sazoba'da yerin 9,2 kilometre altında 3,9 şiddetinde deprem kaydedildi.
Manisa'da Sazoba'da deprem | Son Dakika Deprem Haberleri
01.05.2018 - 17:09 | Son Güncelleme: 01.05.2018 - 17:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Sazoba mahallesinde 3,9 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
Etiketler : manisa,akhisar,sazoba,deprem,
558399 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/558399.aspx
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