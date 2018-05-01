Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galerici Sabri Tabaş, Avcılar'dan Beylikdüzü'ne giderken sosyal medya hesabından canlı yayın açtı. Show TV'nin haberine göre, takipçilerine nasıl makas atıldığını göstermek isteyen 35 yaşındaki galerici, o anlarda bir taksiye çarptı. Kaza anında yaralanan Tabaş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Galericinin son sözü "Basıyorum Hasan" oldu.