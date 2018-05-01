Galerici Sabri Tabaş, Avcılar'dan Beylikdüzü'ne giderken sosyal medya hesabından canlı yayın açtı. Show TV'nin haberine göre, takipçilerine nasıl makas atıldığını göstermek isteyen 35 yaşındaki galerici, o anlarda bir taksiye çarptı. Kaza anında yaralanan Tabaş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Galericinin son sözü "Basıyorum Hasan" oldu.
Kendi ölümünü çekti... 'Basıyorum Hasan'
01.05.2018 - 19:38 | Son Güncelleme: 01.05.2018 - 19:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Avcılar'dan Beylikdüzü'ne giden 35 yaşındaki galerici Sabri Tabaş, sosyal medyada canlı yayın açıp arabaları makas atarak geçmeye çalışırken hayatını kaybetti.
Etiketler : avcılar,sabri tabaş,
558405 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/558405.aspx
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