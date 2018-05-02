Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün ziyaret edeceği Güney Kore, hızlı yükselişiyle dikkat çekiyor. Ülke, 1950'de Soğuk Savaş döneminin ilk sıcak çatışmasına sahne olmasından bu yana geçen 70 yıla yakın sürede dünyanın en büyük 11'inci ekonomisi konumuna gelmesiyle başarısından söz ettiriyor. Asya’nın doğusunda Kore Yarımadası'nın 38'inci enleminin güneyinde kalan Güney Kore’nin kuzeyinde Kuzey Kore, batısında Sarıdeniz, doğusunda Japon Denizi, güneyinde ise Doğu Çin Denizi bulunuyor. Milattan önce 3 bin yılına kadar uzanan Kore tarihinde, uzunca bir dönem Çin ve Budizm etkisi görülüyor. 20. yüzyıla kadar farklı hanedanların idaresi altında bağımsız yaşayan Kore Yarımadası, 1905’teki Rus-Japon savaşı sonrasında Japon işgali altına girdi. 1945 yılında bağımsızlığına kavuşan Kore Yarımadası’nda, II. Dünya Savaşı’nın ardından iki ayrı devlet ortaya çıktı. Bunlardan biri yarımadanın güneyinde demokrasiyi temel alan resmî ismiyle Kore Cumhuriyeti (Güney), diğeri ise komünizmle yönetilen Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey).

DIŞ GÜÇLER SAHNEDE

Kore Yarımadası, II. Dünya Savaşı’nın ardından ortaya çıkan iki süper güç ABD önderliğindeki Batı Bloku ile Sovyetler Birliği'nin önderliğindeki Doğu Bloku ülkeleri arasında kaldı. Yarımada, 1947'den 1991'e kadar yaşanan Soğuk Savaş'ta uluslararası siyasi ve askerî gerginliğin ilk sıcak çatışmasına sahne oldu. Çin ve Sovyetler Birliği desteğini 1950 yılında alan Kuzey Kore’nin, güneye saldırmasıyla 'Kore Savaşı' başladı. Başını ABD’nin çektiği, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 16 Birleşmiş Milletler (BM) ülkesi Güney Kore’nin yanında yer alarak sıcak çatışmaya müdahil oldu. Türkiye’nin bine yakın şehit verdiği toplamda 3 milyon Korelinin hayatına mal olan savaş, yarımadada büyük yıkıma ve sefalete yol açtı. Savaş, 1953'te iki ülke arasında herhangi bir barış anlaşması olmaksızın askerden arındırılmış bölgenin kurulmasıyla sona erdi.

TEKNOLOJİNİN ADRESİ

Panmunjom’daki ateşkesle 38. paralelin güneyinde kalan Güney Kore, ABD ve diğer ülkelerden sağladığı dış yardımlarla savaş sonrasında büyük gelişim gösterdi. İktidarı darbeyle 1961’de ele geçiren Park Chung-hee’nin yönetimi altında Güney Kore, ekonomide büyük bir ilerleme kaydetti. Bu ivme, Chung-hee’nin öldürüldüğü 1979’dan sonra da devam etti. Samsung ve LG gibi yüksek teknoloji ürünleri üreten G. Kore, otomotiv sektöründe de Hyundai markasıyla dünya pazarında adını duyurdu. Ülke, Dünya Bankası verilerine göre, ihracattaki payını her yıl arttırmakta; dünyanın önemli otomobil ve elektronik eşya ihracatçılarından biri konumunda. G. Kore'de, OECD verilerine göre de 2017'de kişi başına millî gelir 38 bin 275 dolar olarak ölçüldü.

Barış rüzgârları esmeye başladı

İki düşman kardeş arasındaki barışı sağlamaya yönelik ilk adım, G. Kore’nin şubat ayında Pyeong-Chang’de ev sahipliğini yaptığı 2018 Kış Olimpiyat Oyunları açılış töreninde atıldı. Güney ve Kuzey Koreli sporcuların "Birleşik Kore" bayrağı altında yürümesi iki ülkenin yakınlaşması çabalarında kritik rol oynadı. K. Kore lideri Kim'in, G. Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile 27 Nisan Cuma günü iki ülke sınırında yer alan Panmunjom Ateşkes köyünde bir araya geldi. Böylelikle Kore Yarımadası'nda, teknik olarak devam eden savaş hâlinin sona erip kalıcı barışın gelme umutlarını yeşerdi.

Türkleri asla unutmadılar

Türkiye ile Güney Kore arasındaki siyasi ilişkiler Ağustos 1949’da, Türkiye’nin Güney Kore’yi resmen bağımsız devlet olarak tanımasıyla başladı. Bu dostluk, 1950-1953 yıllarındaki Kore Savaşı ve Türkiye’nin bu ülkeye, destek tugayı göndermesiyle başka boyuta ulaştı. Türk askerinin, hem cephede gösterdiği fedakârlığı hem de öksüz ve yetim kalan çocuklar için kendi birliği bünyesinde okul kurmasını asla unutmayan Kore halkı, Türk halkını ''kan kardeşi'' olarak benimsedi.

Erdoğan ilgi odağı olacak



Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) "Türkiye Bursları" ile eğitim gören Güney Koreli öğrenciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güney Kore'ye yapacağı ziyareti değerlendirdi. Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümünde yüksek lisans öğrencisi Mina Eom "Sayın Erdoğan, Kore'ye geldiğinde medyanın ilgi odağı olacak" dedi. Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü doktora öğrencisi Younghee Lee de "Türkler ile Koreliler arasındaki tarihî ilişkiler Göktürk ve Goguryeo Krallığı dönemine dayanıyor. Erdoğan'ın ziyareti bu ilişkileri daha da güçlendirecektir" ifadelerini kullandı. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Bölümü yüksek lisans öğrencisi olan Dongin Lee ise, şunları söyledi: İki ülkenin özellikle eğitim alanında iş birliğini artırmasını arzu ediyorum. Bu sayede iki halk arasında yeni kültürel ve ekonomik köprüler oluşabilecek.