Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, müteahhitlik yapan Mustafa Ozan Yüksek (42) sabah saatlerinde inşaatına geldi. Aracın içinde bir süre bekleyen Yüksek, burada kafasına tabanca ile ateş etti. Tabanca sesi duyan işçiler patronlarının arabasını görüp hemen ona doğru koştu. Araba yanına geldiklerinde Yüksek'in kanlar içinde yattığını gören işçiler, aracın camını kırıp onu çıkartarak kendi araçlarıyla özel bir hastaneye götürdü. Bir taraftan da işçiler olayı polise haber verdi. Polis, olayla ilgili çalışma başlatırken, Mustafa Ozan Yüksek ise kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Yüksek'in yüklü miktarda borcu olduğu için intihar ettiği ileri sürüldü. Yüksek'in cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.