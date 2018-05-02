Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Isparta’da ev kirasını ödeyemediği ve sağlık giderlerini karşılayamadığı için böbreğini 9 bin 900 TL’ye satılığa çıkararak, üzerine astığı pankartlarla dolaşan yaşlı adam vatandaşları alarma geçirdi. Yaklaşık 1 yıldan bu yana hastanede yattığı için biriken 6 bin TL tutarındaki ev kirasının bin 500 TL’sini belediye desteğiyle karşıladığını anlatan 66 yaşındaki Hasan Demir, ev sahibinin eşyalarını rehin aldıktan sonra kendisini sokağa attığını ileri sürdü.

3 gün gönce evden atıldıktan sonra eşinin de kendisini terk ettiğini ve sokaklarda yattığını öne süren Hasan Demir, bu nedenlerden dolayı böbreğini satışa çıkardığını belirterek, "Kimse bana 1 lira vermesin, 9 bin 900 TL ihtiyacım var. Bu ihtiyacımı kim karşılarsa böbreğimi ona veriyorum. Para karşılığında satmıyorum" dedi.

"İHTİYACIM VAR, 9 BİN 900 LİRA…"

Kafeler Caddesi’nde vatandaşların şaşkın bakışları arasında üzerine astığı ve "Acil ihtiyaç nedeniyle böbreğimi satıyorum" yazısıyla dolaşan Demir, "İhtiyacım var, 9 bin 900 lira. Ev kiram, engelli arabam ve oksijen makinesi istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Gelirim yok, hiçbir şeyim yok" dedi.

"EV SAHİBİM KAPININ ÖNÜNE KOYDU" İDDİASI

Ev sahibinin kira ödeyemediği için kendisini sokağa attığını savunan Demir, "1 yıldır hastanede yatıyorum. Kiramı ödeyemediğim için ev sahibim beni sokağa bıraktı. 6 bin TL kira borcum vardı, belediye bin 500 lirasını karşıladı, 4 bin 500 TL borcum kaldı. Adam çık diyor bana, eşyanı bırak, paramı getir eşyanı al diyor" diye konuştu.

"OTLARIN İÇİNDE OKSİJEN VAR DİYE PARKLARDA OTURUYORUM"

Rahatsızlığı dolayısıyla nefes darlığı ve yürüme güçlüğü çektiğini ifade eden Demir, "3 bin 500 TL olan elektrikli engelli aracı ve fiyatı bin 900 lira da oksijen makinesine ihtiyacım var. Tek isteklerim bunlar, başka hiç kimseden 1 lira istemiyorum. Kimse bana da para vermesin. Bunları kim yapıyorsa, ihtiyacı olana böbreğimi veriyorum. 6 kez belediye ve valiliğe başvurdum. Şimdi valilikten geliyorum. Ben nefes alamıyorum, onlar git sonra gel diyor. Ben parkta yaşıyorum. Polise telefon açıyorlar. ‘Engelli bir amcamız var, parkta yaşıyor’ diyorlar. Polis geliyor ‘Niye burada oturuyorsun?’ diyorlar. Ben orada, otların içinde oksijen var diye parklarda oturuyorum. Onlar gidiyor, 2-3 saat sonra başkası geliyor. Gecem, sabaha kadar böyle geçiyor. 7 tane çocuk var, çocuk çok ama fayda yok. Benim aşa-ekmeğe ihtiyacım yok, komşularım sağ olsunlar benim ihtiyacımı karşılıyorlar. Eşim terk etti beni, 3 gün oldu. Ev sahibi yüzünden eve gelemiyor eşim. Eşimin şu an nerede olduğunu bilmiyorum. O da kredi çekti bana yardım olsun diye, kredi çekti benim ihtiyaçlarım için 3 senedir bakıyor bana. Eşim bezimi bağlıyor, her şeyimi yapıyordu ama o da yoruldu artık, ben onu kınamıyorum. Ama yapacak bir şey yok" şeklinde konuştu.

"NE 1 LİRA EKSİK NE 1 LİRA FAZLA"

"Ben yetkililerden sadece acil ihtiyacımı istiyorum" diyen Demir, "Ben sadece 9 bin 900 lira istiyorum. Ne 1 lira eksik, ne 1 lira fazla. Bana kimse başka para vermesin. İhtiyacımı tamamlasınlar, ben kimseden para istemiyorum. Komşularım benim ihtiyacımı karşılıyorlar, sağ olsunlar" dedi.

Demir "Doğru değil ama bu yaştan sonra benim 18 yaşındaki kızımla sokakta kalmam doğru mu acaba? Nefes bile alamayan bir adam böbreğini satmış çok mu? Bir adam ihtiyacı olan engelli aracını alamıyorsa, çevreden de destek göremiyorsa ayıp olmuyor da böbreğini satması mı ayıp oluyor? Ben parayla satmıyorum. İhtiyacımı gören kim olursa olsun böbreğimi veriyorum. Hatta karaciğerimin bir parçasını da verebilirim. İhtiyacı olacak, onu da verebilirim. Sadece bu, parayla pulla değil yani. Cezası varsa ona da razıyım, keşke içeri atsalar da devlet baksa bana" ifadelerine yer verdi.

"DOKTORLAR ‘OKSİJENSİZ YAŞAYAMAZ BU ADAM’ DİYOR"

3 yıldır rahatsızlıkları çektiğini kaydeden Demir, "Artık nefes alamıyorum. 2 sefer kalça ameliyatı oldum. Bir de safra kesesini aldılar. Artık akciğerim tıkandı, pıhtı var. Doktorlar ‘oksijensiz yaşayamaz bu adam’ diyorlar ama ben alamıyorum. Raporum da var" şeklinde konuştu.

Çevredeki vatandaşlar tarafından durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaşlı adamla bir süre konuştuktan sonra Demir’i bulunduğu yerden uzaklaştırdı.