Türk Telekom 444'lü hatları çalışmıyor, sorun ülke genelinde. Türk Telekom 444'lü hatlarındaki sorunun kaynağı ne? Türk Telekom'un 444'lü hatları ne zaman hizmete açılacak. Bu bankalar ve benzeri 444'lü servis altyapısını kullanan tüm servisler için sorun teşkil ediyor. Türk Telekom yetkilileri yaşanan büyük sorunun kaynağını an itibariyle araştırıyor. Yaşanan sorunun internet hatlarını etkilemediği ancak telefon hatlarını etkilediği görülüyor. Akbank, Garanti ve Yapı Kredi gibi bankaların çağrı merkezlerine an itibariyle erişim sağlanamıyor.
Türk Telekom 444'lü hatlarındaki sorun ne? Türk Telekom 444'lü hatları çalışmıyor
03.05.2018 - 00:17 | Son Güncelleme: 03.05.2018 - 00:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye genelinde 444'lü hatlara an itibariyle ulaşılamıyor. Peki Türk Telekom 444'lü hatlarındaki sorun ne? Çağrı merkezleri ve benzeri servislere altyapıdan kaynaklandığı tahmin edilen sorundan ötürü erişim sağlamak şuan için mümkün değil, işte son gelişmeler...
Etiketler : türk telekom,444'lü hat,
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