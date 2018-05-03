Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Telekom 444'lü hatları çalışmıyor, sorun ülke genelinde. Türk Telekom 444'lü hatlarındaki sorunun kaynağı ne? Türk Telekom'un 444'lü hatları ne zaman hizmete açılacak. Bu bankalar ve benzeri 444'lü servis altyapısını kullanan tüm servisler için sorun teşkil ediyor. Türk Telekom yetkilileri yaşanan büyük sorunun kaynağını an itibariyle araştırıyor. Yaşanan sorunun internet hatlarını etkilemediği ancak telefon hatlarını etkilediği görülüyor. Akbank, Garanti ve Yapı Kredi gibi bankaların çağrı merkezlerine an itibariyle erişim sağlanamıyor.