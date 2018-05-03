Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında gözaltı kararı bulunan organize suç örgütü lideri Saral'ın Eyüp'te bir evde gizlendiğini tespit etti.

Yapılan çalışmaların ardından belirlenen adrese baskın düzenleyen güvenlik güçleri, İlyas Alaattin Saral'ı gözaltına aldı. Yakalanan suç örgütü lideri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü.

İki hasım örgütün kanlı hesaplaşmaları



Hasım suç örgütlerinden Sedat Şahin grubu ile Sarallar arasındaki yıllardır süren kanlı hesaplaşmalara ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede şüpheliler hakkında, “Suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek,” “Suç işlemek amacıyla kurulan silahlı suç örgütüne üye olmak,” “Kasten adam öldürme,” “Kasten adam öldürmeye teşebbüs”,“Yağma”,“Tasarlayarak kasten adam öldürmeye azmettirmek,” gibi sayısız suçlardan cezalandırılması talep edilmişti. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, ‘Sarallar’ olarak bilinen organize suç örgütünün lideri olarak gösterilen firari İlyas Alaattin Saral hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı.