Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Yüreğir ilçesinde bir yakınıyla Köprübaşı Polis Merkezi'ne gelen N.Ç., kayınpederi tarafından dövüldüğünü iddia etti. Başından yaralanan vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar oluşan N.Ç., polis merkezine çağırılan ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. N.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.