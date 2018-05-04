Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hatay'ın Arsuz ilçesinde 3 gün önce ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Kale Mahallesi Amanos Dağları eteklerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını söndürmek için hava ve karadan çalışmalar devam ediyor.

Yaklaşık 500 orman işçisinin de söndürme çalışmalarında yer aldığı yangın bölgesinin etrafı, alevlerin sıçramaması için iş makineleriyle sarıldı. Yangın, çember içinde kalan 100 hektarlık alanda etkisini sürdürüyor.

Rüzgar ve arazinin zorluğuna rağmen yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.