Yener Özdemir'in kullandığı 05 M 4503 plakalı minibüs, Gözlek köyü mevkisinde şarampole devrildi. Kazada kent merkezinden Göynücek ilçesine giden araçtaki 10 öğretmen ve öğrenci yaralandı. 

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.