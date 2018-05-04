Yener Özdemir'in kullandığı 05 M 4503 plakalı minibüs, Gözlek köyü mevkisinde şarampole devrildi. Kazada kent merkezinden Göynücek ilçesine giden araçtaki 10 öğretmen ve öğrenci yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Amasya'da minibüs şarampole devrildi: 10 yaralı
04.05.2018 - 10:29 | Son Güncelleme: 04.05.2018 - 10:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Amasya'da öğrenci ve öğretmenleri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.
Yener Özdemir'in kullandığı 05 M 4503 plakalı minibüs, Gözlek köyü mevkisinde şarampole devrildi. Kazada kent merkezinden Göynücek ilçesine giden araçtaki 10 öğretmen ve öğrenci yaralandı.
Etiketler : amasya,servis,kaza,
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