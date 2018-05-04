Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye geçen  hafta sonundan bu yana Karadeniz ve Marmara Denizi üzerinde oluşan, gece ve sabah  saatlerinde yoğunlaşarak kıyı kesimlerini de etkisi altına alan alçak bulut  kapalılığı ve sis hadisesinin, doğu bölgeleriyle İç Ege ve Göller Yöresi'nde  atmosferin üst seviyelerindeki soğuk hava nedeniyle öğleden sonraları oluşan  mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanakların etkisinde bulunuyor.

Hava sıcaklıkları Marmara ve Karadeniz'in kıyı kesimlerinde mevsim  normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde  seyrediyor.

Hafta sonundan itibaren, genellikle öğleden sonraları meydana gelen  sağanak ve gök gürültülü sağanağın ülke geneline yayılacağı ve iç kesimler  ağırlıklı olmak üzere yurdun büyük bölümünde gelecek hafta sonuna kadar etkili  olacağı tahmin ediliyor.

YAĞIŞLAR YURDUN İÇ VE DOĞU BÖLGELERİNDE DEVAM EDECEK

Marmara ve Karadeniz'in kıyı kesiminde yarın çok bulutlu hava ve yer  yer sis, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Doğu  Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü  sağanak bekleniyor.

Yağışların, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun  kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Pazar günü Marmara ve Karadeniz'in kıyı kesiminin çok bulutlu ve yer  yer sisli, Trakya, Batı Karadeniz kıyıları ile Gaziantep, Kilis ve Hatay  illerinin dışında ülke genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Marmara'nın güneydoğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimi, İç  Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'in iç kesiminde kuvvetli, sağanak ve  gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Pazartesi günü ise İstanbul'un Avrupa yakası, Trakya'nın doğusu ile  Doğu Karadeniz kıyı kesimi dışında ülke genelinde görülmesi beklenen yağışların  İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu  Anadolu'nun batısında kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak  şeklinde görülmesi öngörülüyor.

Sağanak ve gök gürültülü sağanakların gelecek hafta boyunca özellikle  yurdun iç ve doğu bölgelerinde devam edeceği tahmin ediliyor.

ANKARA'DA 4 GÜN SÜRECEK 'YAĞIŞ' UYARISI

Ankara'da da yarın, pazar, pazartesi ve salı günleri zaman zaman  kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanaklar bekleniyor.

İstanbul'da pazartesi gününe kadar özellikle sabah ve gece saatlerinde  yer yer sis ve pus, pazar ve pazartesi Anadolu yakasında, salı günü ise il  genelinde hafif sağanak geçişlerin olması tahmin ediliyor.

 İzmir'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın özellikle pazar  ve pazartesi günleri iç kesimler başta olmak üzere yerel olarak kuvvetli olması  öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının 6 Mayıs Pazar gününden itibaren sis nedeniyle  normal civarında seyreden kuzey kıyılardan sonra, yurdun güney, iç ve batı  bölgelerinde de 6-12 derece azalacağı ve gelecek hafta boyunca yurt genelinde  mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji, bu mevsimde görülen ve genellikle öğleden sonraları  meydana gelen sağanak ve gök gürültülü sağanakların yerel dolu yağışı ve yıldırım  riski taşıdığı, kısa sürede meydana gelen kuvvetli sağanakların ani sel ve su  baskınlarına yol açabileceği uyarısında bulundu.