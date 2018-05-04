Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amasyanın Taşova ilçesinden geçen Yeşilırmak Nehri'nde, toplu balık ölümlerini görenler durumu polise haber verdi. Polisler ise, yaptığı inceleme sonrası durumu Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bildirdi. Olay yerine gelerek inceleme yapan ekipler, balık ölümlerinin nedenini bulmak için çeşitli alanlardan numuneler aldı. Bu esnada kıyıya vuran ölü balıkları toplayıp evine götürmek isteyen vatandaşları ise polis sık sık uyardı.

MART AYINDA DA GÖRÜLMÜŞTÜ

Nehir kenarında balık ölümleri en son geçtiğimiz Mart ayında görülmüştü.