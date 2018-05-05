Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sarayköy Mahallesi Yeni Sille Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde park halindeki otomobil içinde bir kişinin hareketsiz olarak yattığını görenler durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polisler, sağlık ekibi çağırdı.

Sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede vücudunda yara ve darp izi bulunmayan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, aracın ruhsatından hayatını kaybeden şahsın yakınlarına ulaştı ve kimliğinin 55 yaşındaki Molla Bağlar olduğu tespit edildi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin otomobildeki çalışmalarının ardından Bağlar’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.