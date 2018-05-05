Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çorum’da genç bir kızın 5 gündür geceleri mezarlığa gelerek bir mezarın başında ağladığı, görevlilerin kendisini fark etmesi üzerine uzaklaştığının iddia edildiği olayla ilgili sır perdesi sürerken vatandaşlarında gizemli kızın bulmak için Ulu Mezarlık’ta nöbet tutmaya devam ediyor.

ÇORUM GİZEMLİ KIZIN PEŞİNDE



Gizemli kızın bulunması için yapılan çalışmalardan yine sonuç çıkmazken gencinden yaşlısına her yaş grubundan insan Ulu Mezarlık'ta akşam saatlerinden itibaren toplanmaya devam ediyor. Gece mezarlığa girişlerin yasak olması ve görevlilerin uyarılarına rağmen vatandaşlar sabaha kadar mezarlık içerinde gizemli kızı bulmak için el feneriyle arama yapıyor.