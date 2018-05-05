Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kartal’da binanın girişinde bulunan elektrik panosunda çıkan yangında 1'i bebek 8 kişi dumandan etkilendi.

Olay, saat 22.30 sıralarında, Kartal Uğur Mumcu Mahallesi, Akasya Sokak’ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 10 katlı bir binanın giriş kapısındaki elektrik panosunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Büyük bir gürültü ile patlayan ve ardından alev alan pano, binada oturanlara korkulu anlar yaşattı. Patlamanın ardından itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri panoda çıkan yangına kısa sürede müdahale etti.

8 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Patlama ve yangının ardından kendilerini dışarı atmaya çalışan bina sakinlerinden 1’i bebek 8 kişi ise, içeri dolan dumandan etkilenerek fenalaştı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, dumandan etkilenen apartman sakinleri olay yerinde ki müdahalelerinin ardından ambulanslarla, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Mahallede de paniğe yol açan elektrik panosunun patlama sebebi araştırılıyor.