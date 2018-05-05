Gece ameliyata alınan Mirzabeyoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kamuoyunda Salih Mirzabeyoğlu olarak tanınan Salih İzzet Erdiş'in "İBDA-C" davasında yargılanmıştı.
Salih Mirzabeyoğlu beyin kanaması geçirdi
05.05.2018 - 13:45 | Son Güncelleme: 05.05.2018 - 13:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Salih Mirzabeyoglu dün akşam saatlerinde geçirdiği beyin kanaması sonucu Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler : Salih Mirzabeyoğlu,beyin kanaması,hastane,
558916 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/558916.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER