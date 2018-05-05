Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mamak Neşet Ertaş Caddesi'nde aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle sel suları önüne araçları katarak sürükledi. 6 kişi yaralandı. Çok sayıda iş yerini su bastı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna "Selde can kaybının olmadığını, ciddi maddi hasar olduğunu" belirtti. Tuna, "bugüne kadar yaşanmamış bir afet" dedi.

Mamak Belediye Başkanı: 10-15 dakika içerisinde ciddi bir afet yaşandı. 100'den fazla araç sürüklendi.Hasarlar tespit edilmeye başlandı.

Ankara'da yağışların 3 gün daha süreceği belirtildi

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara Mamak’ta yaşanan sel nedeniyle Ankara Valisi Sayın Ercan Topaca’yı telefonla arayarak bilgi aldı.

VATANDAŞIN ZARARI KARŞILANACAK

Ankara Valisi Topaca: "Hastanelere intikal eden üç yaralımız var, durumları iyi. Vatandaşımızın zararı karşılanacak"