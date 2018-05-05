Van'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 7  kişinin gözaltına alındığı bildirildi. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bölücü terör  örgütünün şehir yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği "Şehit Jandarma  Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Çelik" operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.

Zanlıların ikametlerindeki aramalarda, 2 av tüfeği, dizüstü  bilgisayar, 5 cep telefonu, 4 SIM kart, sırt çantası, 2 uyku tulumu ve 2 met ile  örgüt propagandasına yönelik hazırlanmış muhtelif materyaller ele geçirildi.Halkın huzur ve güvenliği için terörle mücadele faaliyetleri  sürdürülecek.