Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, saat 14.30 sıralarında Bolu merkezine 32 kilometre uzaklıkta bulunan Tekke Işıklar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde oturan Murat Güden’in evinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede, rüzgarın da etkisiyle çevresinde bulunan Kemal Güden, Hasan Öztürk, Sadık Biçer ve Hüseyin Yılmaz’ın ev, ahır ve samanlıklarına da sıçradı.

Yangını gören köylülerin ihbarı üzerine olay yerine Bolu, Dörtdivan, Yeniçağa ve Gerede Belediyesi İtfaiyesi, 112, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Köylülerin büyük panik yaşadığı köyde, yangın söndürme çalışmalarına köylüler de katıldı. Evleri yanan ve yanma tehlikesi bulunan köylüler gözyaşları içinde çalışmaları izledi.

Yangına giderken hayatlarını kaybettiler



Yangının kontrol altına alımaması ve giderek büyümesi üzerine olay yerine takviye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bolu Belediyesi’ne bağlı itfaiye aracı yangına müdahale için köye gittiği sırada yolun kaygan olması nedeniyle şarampole yuvarlandı. Kazada, itfaiye eri Erhan Yazkan olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazadan ağır yaralı olarak kurtulan itfaiye eri Aykut Kabakçıoğlu ise, kaldırıldığı İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’nde yaşamını yitirdi.

Vali Baruş inceleme yaptı



Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu İl Jandarma Komutanı Nadir Çelik ve AFAD İl Müdürü Cenk Yıldız, yangının yaşandığı Tekke Işıklar Köyü’nde incelemelerde bulundu. Vali Baruş, “Bugün saat 14.40 sıralarında Bolu merkeze bağlı Tekke Işıklar köyünde bir evde çıkan yangının diğer evlere yayılması sonucunda 4 ev, bu evlere ait ahırlar ve samanlıklar yandı ve kullanılamaz hale geldi. İl ihbar alındığı andan itibaren çevredeki belediyelerimizin itfaiyeleri ile Bolu Belediyesine ait itfaiyeler, olay yerine intikal etti. Yine Orman Bölge Müdürlüğümüze ait ekipleri de buraya intikal etti. Toplam 15 ekibin müdahalesi sonucu yaklaşık 2 saat içerisinde yangın kontrol altına alındı. Yangın sonucunda herhangi bir ölüm ya da yaralanma söz konuş değil. Buna şükrediyoruz” dedi.

Vali Baruş, yangına müdahale etmek için giderken kaza yaparak yaşamlarını kaybeden itfaiye erleri için de, “Ancak üzüntümüz şudur ki, Bolu Belediyesine ait itfaiye aracı köye varmak üzere iken yangına müdahale etmek üzere gelmek üzere iken maalesef şarampole yuvarlanıyor. Ve aracın içerisinde bulunan 2 kardeşimiz şehit oluyor. Bu kardeşlerimiz Aykut Kabakçıoğlu ve Erhan Yazgan. Kendilerine yüce mevlamda rahmet diliyorum. Ailelerine sabır ve baş sağlığı diliyorum. Bu kaza bizi gerçekten üzdü. Büyük bir azimle görevlerine koşarken bu kardeşlerimiz hakkın rahmetine kavuştu. O da itfaiye erlerimizin ne kadar fedakarane ve ne kadar candan mücadele ettiğini gösteriyor. Buradan tüm itfaiye ekiplerimize başsağlığı diliyorum” şeklinde konuştu.

