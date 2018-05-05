Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Çamlıtepe Mahallesi Kır Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre Y.K. eski nişanlısı Suna Z.’nin evine gelerek tartışmaya başladılar. Tartışma sonrasında öfkeli nişanlı arabadan pompalı tüfeğini alarak eski nişanlısı Suna Z. ve kardeşi Hakan Z.’ye ateş etti. Başından vurulan Suna Z. ve vücuduna saçmalar isabet eden kardeşi Hakan Z. olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Başından vurulan Suna Z.’nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, saldırgan Y.K. ise olay yerinden kaçtı. Polis olay yerinden kaçan Y.K.’yi yakalamak için çalışma başlattı.