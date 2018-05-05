Olay, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Çamlıtepe Mahallesi Kır Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre Y.K. eski nişanlısı Suna Z.’nin evine gelerek tartışmaya başladılar. Tartışma sonrasında öfkeli nişanlı arabadan pompalı tüfeğini alarak eski nişanlısı Suna Z. ve kardeşi Hakan Z.’ye ateş etti. Başından vurulan Suna Z. ve vücuduna saçmalar isabet eden kardeşi Hakan Z. olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Başından vurulan Suna Z.’nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, saldırgan Y.K. ise olay yerinden kaçtı. Polis olay yerinden kaçan Y.K.’yi yakalamak için çalışma başlattı.
Gaziantep’te eski nişanlı dehşeti
05.05.2018 - 21:30 | Son Güncelleme: 05.05.2018 - 21:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep’te bir kişi pompalı tüfekle eski nişanlısı ve nişanlısının kardeşini vurarak olay yerinden kaçtı.
Etiketler : Gaziantep,yaşam haberleri,
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