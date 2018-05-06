Edinilen bilgiye göre, Manavgat şehir merkezinden Şelale istikametine gitmekte olan Erkan Işılak’ın kullandığı 51 AAD 229 plakalı tur midibüsü, Çağlayan Mahallesi Zeynel Şenol Köprü girişinde bulunan 3 metre yüksekliğindeki alt geçitte sıkıştı.
Midibüsün sıkışmasının ardından tura giden turistler eşyalarını alarak midibüsten inerken, alt geçitte trafik akışı tek şeritten verildi. Araç sürücüsü yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından lastiklerin havasını indirerek tur midibüsünü sıkıştığı yerden çıkardı. Midibüs, daha sonra yoluna devam ederken, aracın tavanında maddi hasar meydana geldi.
Turistler ise olayı şaşkın bakışlar arasında izledi.