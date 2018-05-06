Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adıyaman-Kahta karayolu üzerinde Adıyaman Havalimanı'nda içinde bulunduğu Sarıharman köyü sınırları içerisinde meydana geldi. Uzunluğu 1,5 kilometre, genişliği 500 metrelik alanda yaklaşık 5-6 metrelik ayrılma oldu. Heyelanın meydana geldiği alan drone ile havadan görüntülendi.Köylüler, sabah kalktıklarında tarlalarının 5-6 metre kaydığını fark etti. Arazi içerisinde bulunan elektrik direği yan yatınca teller koptu. Ekili arazilerin yanmaması için köylüler ilk olarak elektrik akımını yetkililere kestirdi. Adıyaman Havalimanı pist uzatma çalışmaları kapsamında yapılan dolgu çalışmalarının bulunduğu alanda da çalışmalar durduruldu. Jandarma, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri bölgeye giderek güvenlik ve ön inceleme yaptı. Heyelanın olduğu bölgeye köylüler dahil hiç kimse yaklaştırılmıyor.

Vali Kalkancı: “Pist ile ilgili hiçbir sorun yok”



Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, beraberinde Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü ve üniversiteden uzman öğretim görevlileri ile incelemede bulundu. Göçüğün başlangıç noktası olarak belirtilen toprak dolgu alanında incelemede bulunan Vali Kalkancı, korkulacak bir durum olmadığını vurguladı. Vali Kalkancı, “Cuma günü ufak çatlamalar meydana geldiğini ve en son dün gece ciddi bir çöküntünün meydana geldiğini hep beraber gördük. Buranın zemin etüdü, jeolojik incelemeleri konusu tekrardan bir inceleme yaptıracağız. Burada çalışma şu an durdu. Hem çalışanların güvenliği açısından hem de çevrede bulunanların güvenliği açısından, köylülerimizin de tarlalarında bir takım çökmeler, açılmalar meydana gelmiş. Onları da tek tek uyardık, onların tarlalarına girmelerini şu anda doğru bulmuyoruz” dedi.



Meydana gelen toprak hareketine bilim adamlarının karar vereceğine işaret eden Vali Kalkancı, “Şimdi buradaki hareketler neyden kaynaklanıyor tam olarak bilmiyoruz. Depremden mi kaynaklandı, buradaki çalışmanın yükünden mi kaynaklandı? Onu bilim adamları tespit edecek ve ne tür önlem alınacağına onlar karar verecek. Bir buçuk kilometre uzunluğunda ve 500 metre genişliğinde, yani 6 hektar civarında yani 60-70 bin metrekare bir alanı heyelana maruz kaldığı ve buranın daha önceden heyelan bölgesi olmuş olduğunu öğrenmiş olduk. Pistimizde herhangi bir sorun yok. Pistin bittiği yerden yaklaşık 100 metre kadar uzakta dolgu alanında meydana gelmiş. Bir heyelan pislik hiçbir suretle etkilemiyor” diye konuştu.

Jeoloji Mühendisi Aydın Öztürk ise, yaşanan olayın kütle hareketi olduğunu belirterek, “Buradaki olay bir kütle hareketi olarak gözlemleniyor. Fakat ölçeği biraz büyük. Alt kotlardaki kaymalar yukarı kottaki kaymaları tetiklemiş. Yani alt kottaki küçük ölçekte başlayıp yukarıları etkilemiş. Bir buçuk kilometrelik bir hat boyunca ciddi bir yer açılmış. Ciddi bu boyutlu bir heyelan olarak düşünüyoruz ama yeraltı suları ile ilgili bir heyelanda olabilir” şeklinde konuştu. Tarla sahibi Nihat Tunç ise, elektrik direğinin telinin kopması ve ekili arazilerin yanmaması için ilk olarak elektrikleri kestiklerini belirterek, hasarın çok fazla olduğunu aktardı.