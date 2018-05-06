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İstanbul'da zincirleme trafik kazası: Çok sayıda yaralı var
06.05.2018 - 23:09 | Son Güncelleme: 06.05.2018 - 23:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kemerburgaz Göktürk yolunda sıkışmalı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada çok sayıda yaralının olduğu öğrenilirken, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin sıkışan yaralıyı kurtarma çalışmaları sürüyor.
Etiketler : zincirleme kaza,
559098 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/559098.aspx
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