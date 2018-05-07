Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu sebeple her odada, hatta odanın farklı bölümlerinde farklı aydınlatma kullanılması öneriliyor. Şöyle:

¥ Antreler genel aydınlatmanın yanı sıra duvara yönlendirilmiş özel bir aydınlatma ile sıcaklık verebilir. Halojen lambalar antrede kullanılabilir.

¥ Koridor boyunca ışık kaynaklarını dizebilirsiniz. Koridor ile odalar arasındaki ışık farkı çok fazla olmamalı.

¥ Yemek odası, tüm aile bireylerinin bir arada bulunduğu bir mekan. Bir ışık yemek masasına sarkıtılırsa hoş bir ortam oluşabilir.

¥ Mutfakta, tezgâh üstü bölgesel olarak mutlaka aydınlatılmalı. Tavanda ise geniş yüzeyli bir aydınlatma gerek.

¥ Yatak odasında baş ucu aydınlatması duvardan karyola üzerine apliklerle yapılabileceği gibi, komodinler üzerindeki aygıtlarla da sağlanabilir. Makyaj bölümü için bölgesel beyaz ışık kullanmanızda yarar var. Aksi hâlde makyajınız istediğiniz tonun çok dışında olabilir.

¥ Çocuk odasında tüm renklerin doğada olduğu gibi görünmesinde fayda var. Okul çağı çocuklarının masaları çok iyi aydınlatılmalı, kendi gölgesi defterine düşmemeli.